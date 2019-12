Opnieuw rk-kerk Roosendaal dicht

In de Moeder Godskerk in Roosendaal is afgelopen herfst de laatste parochiale viering gehouden. Het ziet ernaar uit dat er (voorlopig) twee rooms-katholieke kerken in Roosendaal overblijven.

De Sint-Norbertusparochie, waaronder de Moeder Godskerk valt, had eerder besloten dat alleen de Sint Josephkerk open zou blijven. De Moeder Gods en de Onze Lieve Vrouwekerk zouden sluiten. Daarbij zou er in Roosendaal slechts één rooms-katholieke kerk overblijven. Begin november heeft de parochie in een kanselbericht echter meegedeeld dat, in overleg met de bisschop van Breda, naast de Sint Josephkerk ook de Onze Lieve Vrouwekerk openblijft. Daarin komt een nieuwe religieuze communiteit. In beide kerken wordt de liturgie van de parochie gevierd.

Het parochiebestuur besloot daarop op te stappen. Het vindt dat een vitale en financieel gezonde parochie het beste uitgebouwd kan worden met alleen de Sint Josephkerk.

Tot 1903 bezat Roosendaal maar één parochiekerk, de Sint-Janskerk. Daarna werden er nog tien rooms-katholieke kerken gebouwd: de Antonius van Paduakerk (gebouwd in 1903, onttrokken aan de eredienst in 1970), Sint Corneliuskerk (1916-1971), Sint Josephkerk (1924), Heilig Hartkerk (1935-2006), Onze Lieve Vrouw van Fatimakerk (1952-2005), Christus Koningkerk (1957-2003), Heilig Kruiskerk (1964-2003), Moeder Godskerk (1967-2019), Sint Fransiscuskerk (1975-2001) en Goede Herderkerk (1981-2016). In de loop van de jaren werd het ene na het andere bedehuis gesloten. De Onze Lieve Vrouwekerk maakte eerst deel uit van een klooster.

Roosendaal telt ongeveer 77.000 inwoners.