Opnieuw protest tegen Duitse naziklokken

De discussie over de naziklokken, waarvan er in Duitsland nog ruim tien in gebruik zijn, is nog niet voorbij. Het gerechtshof in Koblenz bepaalde vorige maand dat een kerkklok met de tekst ”Alles voor het vaderland – Adolf Hitler” in de kerktoren van Herxheim am Berg mag blijven hangen.

Daarmee werd aanklager Gilbert Kallenborn in het ongelijk gesteld. Kallenborn spande dinsdag echter een nieuwe zaak aan, nu tegen de Evangelische Kerk in Midden-Duitsland (EKM), berichtten lokale media. Van zes EKM-kerkgebouwen in de deelstaat Thüringen is bekend dat er een klok in de toren hangt waarop een hakenkruis is afgebeeld. De EKM heeft aangegeven het gesprek met de betreffende kerken aan te gaan. Volgens de kerk kan er geld beschikbaar komen voor het bewerken of vervangen van de naziklokken.