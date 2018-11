Opnieuw misbruik in OKKN gemeld

De publicatie in oktober van het onderzoeksrapport over seksueel misbruik binnen de Oud-Katholieke Kerk van Nederland (OKKN) heeft geleid tot twee nieuwe meldingen van mogelijk misbruik.

Het gaat om gebeurtenissen die veertig jaar geleden zouden hebben plaatsgehad en waarbij een oud-katholieke geestelijke betrokken zou zijn geweest. De betrokkenen zijn verwezen naar het meldpunt seksueel misbruik in de kerk (SMPR) en de hulplijn Verbreek de stilte. Een van hen heeft inmiddels een klacht ingediend. De mogelijke dader maakt geen deel uit van de zogenoemde ”lijst van zeven”, waarop de onderzoekscommissie zich richtte.

De voorzitter van het collegiaal bestuur van de Oud-Katholieke Kerk, de Haarlemse bisschop Dick Schoon, is geschokt door de nieuwe meldingen. „Het verhaal van iemand die zegt te zijn misbruikt, raakt je in je ziel. Zeker als er een oud-katholieke priester bij betrokken is. Onze kerk moet veilig zijn voor iedereen, ook voor de meest kwetsbaren. Daarom is het goed dat een klacht is ingediend, zodat een onderzoek mogelijk is en zo nodig ondersteuning kan worden geboden.”