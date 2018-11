Het aantal Engelsen dat de diensten van de Anglicaanse Kerk bijwoont, is opnieuw teruggelopen.

Dat meldt de Britse krant The Guardian donderdag.

Ook voor trouw- en rouwdiensten nam de belangstelling af. De kerstdiensten trokken in 2017 daarentegen meer mensen dan in de afgelopen tien jaar het geval was.