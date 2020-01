Opnieuw kerk Leipzig mikpunt vandalisme

De rooms-katholieke Propsteikirche in de Duitse stad Leipzig is beschadigd door vandalisme.

Dat meldde de Duitse nieuwsdienst Idea woensdag. Een venster van veiligheidsglas werd –waarschijnlijk woensdagmiddag– met een puntig voorwerp beschadigd. Er ontstond een gat in het glas en het venster is versplinterd. Volgens de proost van de kerk, Gregor Giele, loopt de schade in de duizenden euro’s.

Tijdens de jaarwisseling werden al 25 vensters ingegooid van de monumentale Thomaskirche in Leipzig, evenals in het nabijgelegen Thomashaus. Voor die daad werd deze week een psychisch verwarde man opgepakt, die zichzelf omschreef als „de zoon van God.”