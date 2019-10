Opnieuw Bijbelvertaler Kameroen gedood

In Kameroen is eerder deze maand opnieuw een Bijbelvertaler om het leven gebracht.

Persbureau Idea schreef eind vorige week dat Benjamin Tem in de avond van 20 oktober is vermoord. Meerdere personen drongen zijn huis in Wum, in het noordwesten van Kameroen, binnen en sneden de Bijbelvertaler de keel door. Volgens lokale bronnen zou de aanval door islamitische Fulaniherders zijn gepleegd. De 48-jarige Tem laat vijf kinderen achter.

Tem werkte mee aan een Bijbelvertaalproject, gesteund door de organisatie Wycliffe Bijbelvertalers. Een vertaling van het Nieuwe Testament in de Aghemtaal werd in 2016 afgerond.

Bijbelvertaler in Kameroen gedood

In augustus werd al Angus Abraham Fung om het leven gebracht bij een overval van Fulaniherders op zijn dorp. Fung was in het verleden met alfabetiseringswerk bij hetzelfde vertaalproject betrokken als Tem.

Bram van Grootheest, directeur van Wycliffe Nederland, bevestigde woensdag het bericht en vraagt gebed voor het vertaalwerk in Kameroen. „In de twaalf jaar dat ik bij Wycliffe werk, is de situatie in Kameroen nooit zo moeilijk geweest als nu. Naast de Fulaniherders in het noordwesten van het land is in het noorden bovendien terreurgroep Boko Haram actief. Vanwege de vele spanningen in het gebied is het op dit moment voor ons heel ingewikkeld om erheen te reizen voor vertaalwerk en ondersteuning.”

In het westen en midden van Afrika vindt regelmatig geweld plaats door overvallen van Fulaniherders. De spanning tussen de veelal islamitische nomaden en landbezitters bestaat uit een mengeling van strijd om grondgebied en religieuze conflicten.