Opnieuw beschuldiging van misbruik in Willow Creekkerk

De Willow Creek Community Church in het Amerikaanse South Barrington heeft opnieuw te maken met een beschuldiging van seksueel misbruik.

In 2018 ging de stichter van de kerk, Bill Hybles, met pensioen na beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan zijn adres. Nu ligt de ‘mentor’ van Hybles, Gilbert Bilezikian, om diezelfde reden onder vuur. Een gemeentelid van de megakerk stelde in een bericht op Facebook dat de nu 92-jarige Bilezikian haar in de jaren tachtig seksueel misbruikte. De kerk noemde de beschuldiging maandag terecht.