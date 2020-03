Opkomen voor de zesdaagse schepping

Het moet voor auteurs Eric Hughes en Lita Cosner een grote uitdaging zijn geweest: alle relevante informatie over de Bijbelse scheppingsleer samen te vatten voor kinderen. Maar het is gelukt. En met succes: het boek ”De schepping” is al bijna uitverkocht.

Isabel, Wesly en Simon James gaan met papa, mama, opa en oma in gesprek. Tal van vragen komen langs. Hoe weten we dat de Bijbel Gods Woord is? Wat leert de Bijbel ons? En: wat is wetenschap?

De gesprekken kabbelen niet zomaar oppervlakkig voort, maar ze diepen de onderwerpen geregeld uit, aangemoedigd door de kop ”Graaf een beetje dieper”. Tal van Bijbelteksten passeren de revue. Ze komen vrijwel allemaal uit de HSV. Soms staat er een activiteit in of een experiment dat met huis-, tuin- en keukenspullen gemakkelijk is uit te voeren.

Woordenschat

Een kinderachtig boek is het niet. De kinderen bespreken geregeld pittige onderwerpen: Wat is het verschil tussen experimentele en historische wetenschap? Bestaan aliens? Waar komt het huwelijk vandaan? Moeilijke woorden gaan ze niet uit de weg. Ze beschikken over een heel behoorlijke woordenschat, waarvan evolutionisme, creationisme, paleontologie en species deel uitmaken.

Uit de gesprekken wordt duidelijk dat het gezin James christelijk is, dat het in een goddelijk scheppingswonder gelooft en op basis van de Bijbel stelt dat de aarde nog niet zo heel oud is, dat er een echte Adam en Eva hebben geleefd, dat er een werkelijke zondeval heeft plaatsgehad, dat er een wereldwijde zondvloed is geweest en een spraakverwarring. En dat de gevolgen daarvan overal op aarde te zien zijn.

Kortom, de Bijbel leert niet alleen wat nodig is tot zaligheid –„God heeft ons alles verteld wat we nodig hebben om gered te worden”– maar „de Bijbel is ook het geschiedenisboek van het heelal.” Want God Zelf is Ooggetuige en Schrijver van de Bijbel.

Bijbelse kijk

Het boek ”De schepping” wil de kinderen een Bijbelse kijk meegeven op de schepping. Dat is zeer te waarderen. Jammer is daarom dat het wonder van de wedergeboorte (Joh. 3:3) geheel ontbreekt: bekering is allereerst een actie van de mens –van beneden naar boven– in plaats van een goddelijk genadewonder van boven naar beneden. Iemand uit een christelijk gezin is volgens de auteurs „gered” als hij „met heel zijn hart in de Heere Jezus gelooft.” Want dan „belooft Hij dat Hij je zal redden.”

De uitgave is volledig in kleur uitgevoerd en aantrekkelijk geïllustreerd. De vertaling van ”Creation Answers for Kids” leest prettig. Jongeren zullen er graag naar grijpen. Het niveau van sommige onderwerpen maakt enige begeleiding door ouders wel noodzakelijk, zeker voor kinderen van de basisschool.

De schepping. Antwoorden voor kids, Eric Hughes en Lita Cosner; uitg. Uit het Woord der Waarheid; 56 blz.; € 12,95

Lewis ambivalent over schepping en evolutie

Prof. W. de Vries: Theïstische evolutieleer zet deur open naar vrijzinnigheid

Bij kerkelijke en theologische discussie kan ongemerkt grens worden overschreden

Evolutieleer niet verenigbaar met christelijk geloof