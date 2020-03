Opinie-pijler: gezamenlijk project van Joden en christenen

Deze maand verschijnt het eerste nummer van Opinie-pijler, een kwartaaltijdschrift van Joden en christenen voor meningsvorming. In het blad komen allerlei onderwerpen aan de orde die met de actualiteit te maken hebben.

Het magazine bevat een artikel over de vergoedingen door de Nederlandse Spoorwegen aan slachtoffers of nabestaanden van slachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog met de NS zijn vervoerd naar de concentratiekampen. Ook is er aandacht voor onder andere de negatieve rente, Donald Trump, antizionisme en zondagsonrust.

Hoofdredacteur is rabbijn Shmuel Katz. Eindredacteur en woordvoerder is Trudie van der Spek. Voorzitter van de redactie is drs. Aad Bijloo.

Waarom heet het magazine Opinie-pijler?

Van der Spek: „Er bestaat op dit moment veel maatschappelijke onrust en verwarring. Het is nodig om een vast punt te hebben bij het vormen van je mening. Dat geeft de omslag van het magazine aan. De takkenbossen duiden op die verwarring maar in het midden is een stevige doorzichtige pilaar te zien.”

Wat betekent die pilaar?

„Die steunt met zijn voetstuk op de Tenach, het Oude Testament, dat Joden en christenen gezamenlijk hebben. Hieruit putten wij onze gezamenlijke inspiratie. De Tenach geeft antwoorden op de vragen van deze tijd. Ons magazine is het eerste project waarin Joden en christenen echt samenwerken.”

Er zijn toch wel meer gremia waarin dat gebeurt?

„Het OJEC (Overlegorgaan van Joden en Christenen, JvR) is alleen een overlegorgaan. De Protestantse Kerk in Nederland is weliswaar onopgeefbaar verbonden met Israël en heeft een werkgroep Kerk en Israël, maar dat is iets anders dan samenwerking tussen Joden en christenen aan een gezamenlijk project. Wij maken de onopgeefbare verbondenheid concreet met dat papieren blad.”

Komen de verschillen tussen Joden en christenen ook aan de orde?

„Wij hebben gezocht naar het gemeenschappelijke tussen Joden en christenen en dat hebben we gevonden in de Tenach, de Bijbel van Jezus. Thema’s waarover Joden en christenen kunnen verschillen, stellen we op dit moment niet aan de orde. Misschien komt dat later.”

Voor wie is het magazine bestemd?

„Wij willen in principe alle Nederlanders bereiken. Het eerste nummer heeft een omvang van 32 pagina’s en wordt gedrukt door studio Bosgra uit Baarn. Het komt uit in een oplage van enkele honderden exemplaren. We rekenen op een flinke toename van abonnees als het blad eenmaal bekend is. Op onze site staat de aankondiging van de artikelen maar de volledige inhoud is alleen maar in het magazine te vinden.”

Waarover schrijft u in het eerste nummer?

„Ik schrijf over Donald Trump, een ongewone wereldleider, en over de zondagsonrust. In de Tien Geboden wordt niet gesproken over de zondag maar over de sabbat. De zondag als rustdag van de christenen is er gekomen door keizer Constantijn de Grote. Hij legde de zondagsrust op in zijn hele keizerrijk. De kerk heeft hem ten onrechte gehoorzaamd. Hij was bovendien een antisemiet die niets met de Joden te maken wilde hebben en hen ook Rome uit joeg.”

Houdt u zelf de sabbat?

„Op vrijdagavond gaat mijn computer uit en op de sabbat werk ik niet. Dat is heerlijk. Op zondag ga ik naar de kerk maar dan gaat de computer ook weer aan.”

>>opiniepijler.nl