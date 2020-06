Opheffing cgk Alblasserdam uitgesteld

De christelijke gereformeerde kerk (cgk) in Alblasserdam wordt in verband met de coronacrisis later opgeheven dan gepland was, deelt scriba K. C. Suijker mee. De gemeente zou op 7 juni worden opgeheven, maar als gevolg van de coronacrisis zijn de diensten in maart abrupt gestopt. De kerkenraad heeft besloten deze maand vier (middag)diensten te houden, nu kerkdiensten met een klein aantal kerkgangers weer zijn toegestaan.

De laatste kerkdienst vindt plaats op 28 juni. In verband met de coronamaatregelen worden er geen gasten uitgenodigd. De dienst begint om 14.30 uur en wordt via audio uitgezonden. Voorganger is emeritus predikant W. Nijdam, die tot 2014 aan deze gemeente verbonden was. Suijker hoopt dat het op een later moment mogelijk is om een officiële afscheidsdienst te houden, maar dat is ongewis in verband met de crisis.

De cgk telt ongeveer vijftig leden. Zij zoeken na de opheffing aansluiting bij een gemeente van eigen keuze. Het kerkgebouw aan de Waalsmondelaan wordt (voorlopig) niet verkocht. Er wordt bekeken of het mogelijk is om een vorm van dienstbaarheid aan de omgeving te creëren, bijvoorbeeld een centrum met aandacht voor buurtgenoten. Er is een pioniersteam in oprichting om hieraan vorm te geven.