Ophef over afbeelding Stalin in Russische legerkerk

In Rusland is ophef ontstaan over een mozaïek in een kerk waarop onder andere dictator Josef Stalin staat. Een christenvervolger hoort volgens velen niet in een kerk.

Vlakbij Koebinka, een klein stadje op zo’n 60 kilometer van Moskou, is een enorm bedehuis gebouwd: de Kerk van de strijdkrachten, ook wel Kathedraal van de opstanding van Christus genoemd. De kerk zou zaterdag geopend worden vanwege de herdenking van de 75e verjaardag van de overwinning op nazi-Duitsland, maar de bijeenkomst ging vanwege de coronapandemie niet door.

In de kerk zijn mozaïeken en fresco’s te zien, ter ere van belangrijke overwinningen van het Russische leger. De belangrijkste overwinning is die op nazi-Duitsland, maar ook de annexatie van de Krim in 2014 is afgebeeld. In het midden van de kerk is een mozaïek aangebracht waarop ook Stalin staat afgebeeld. En daar zijn bepaald niet alle Russen blij mee.

beeld EPA, Vadim Savitsky

Martelaren

De woordvoerder van de Russisch-Orthodoxe Kerk, metropoliet Hilarion, sprak zijn afschuw uit over het mozaïek. Volgens Hilarion heeft de Sovjetleider het bloed van miljoenen mensen, onder wie veel christenen, aan zijn handen. In een kerk hoort geen plaats te zijn voor een portret van een christenvervolger, zei hij.

Hilarion voegde daar nog aan toe dat een kerk geen tentoonstellingszaal is, maar een plaats van gebed. „Naar mijn mening moeten alle versieringen ondergeschikt zijn aan dat doel.”

beeld EPA, Russian Defence Ministry

Toch is de kerk speciaal gebouwd als eerbetoon aan de Russische strijdkrachten en de overwinningen die zij behaalden. Andere Russen vinden dat Stalin daar gewoon bij hoort. De Sovjetleder was immers opperbevelhebber van het leger dat nazi-Duitsland versloeg.

Dat vindt ook aartspriester Leonid Kalinin. De voorzitter van de orthodoxe raad voor kunst, architectuur en restauratie liet zich begin mei positief uit over het nieuwe mozaïek. Volgens Kalinin gaat het om feiten en zal Stalin altijd een „historische figuur blijven, wie dat nou wil of niet.”

beeld EPA, Vadim Savitsky

Ook de Russische viceminister van Defensie, Andrej Kartapolov, zegt dat Russen zich niet hoeven te schamen voor de Kerk van de strijdkrachten. De kerk laat volgens hem zien welke rol het geloof in het leven van Russische militairen speelt. Het is in Rusland inmiddels een traditie om een kerk te bouwen ter ere van een belangrijke historische gebeurtenis, aldus Kartapolov. De plek waar de kerk is gebouwd is bijzonder: in december 1941 hield het Sovjetleger daar de Duitsers tegen.

Poetin

Ook de Russische president Poetin stond afgebeeld op het mozaïek. Die afbeelding is echter verwijderd toen de president persoonlijk zijn ongenoegen had geuit. Volgens een woordvoerder van het Kremlin denkt Poetin dat het te vroeg is om het huidige Russische leiderschap te eren.

beeld EPA, Russian Defence Ministry

De Russische minister van Defensie, Sergej Sjoigoe, nam het initiatief voor de bouw van de kerk. Zelf staat hij ook op een mozaïek. De kerk, die ongeveer 75 miljoen euro kostte, is voor de helft betaald door de regionale overheden. De rest van het bedrag komt van donateurs. Op de lijst van donateurs staat ook de naam van kolonel Anatoli Tsjepiga, die wordt verdacht van het vergiftigen van spion Sergej Skripal en diens dochter in het Verenigd Koninkrijk in 2018.