Openingsweken Dorpskerk Ruurlo

Meer dan twintig organisaties hebben zich gemeld voor een activiteit in de Dorpskerk van Ruurlo gedurende de „Openingsweken”, die nog tot en met 11 oktober duren. Dat meldt de protestantse gemeente Ruurlo-Barchem op haar website.

De Dorpskerk, die zo’n 750 jaar oud is, is dit jaar gerestaureerd en aangepast aan „de eisen van de tijd.” De gemeente wil een verbindende rol gaan spelen in de dorpssamenleving door anderen de gelegenheid te geven gebruik te maken van de kerk. „De Dorpskerk staat midden in ons dorp en wordt –ook buiten onze kerkelijke gemeente– als waardevol ervaren”, schrijft ds. Tinus Gaastra. „Ik nodig daarom iedereen uit om met initiatieven te komen voor een breder gebruik van onze dorpskerk.”

Begin dit jaar plaatste de kerkenraad een oproep om tijdens de openingsweken gratis gebruik te maken van de kerk. Er meldden zich meer dan twintig organisaties. Zo zijn er concerten (Noortje van Middelkoop en Harm Hoeve, Elly & Rikkert), maar ook maatschappelijke activiteiten gepland, zoals een beurs, een nostalgische middag voor senioren, een schaaktoernooi, een Westerbork scholenproject met film en een boekenbeurs.