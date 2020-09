Opening pioniersplek ”de Pion” in Alblasserdam

Op vrijdag 26 september om circa 11.00 uur vindt de officiële opening plaats van ”de Pion” (buurthuis voor de wijk) in Alblasserdam. De openingshandeling wordt verricht door burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam. Daaraan voorafgaand zal Gertjan Zwart van het pioniersteam de genodigden verwelkomen.

Buurthuis ”de Pion” is gevestigd in het kerkgebouw van de voormalige christelijke gereformeerde kerk aan de Waalsmondelaan, waar op zondag 28 juni de laatste dienst werd gehouden. Toen was al bekend dat het gebouw waarschijnlijk een diaconaal-missionaire buurtfunctie zou krijgen. In de afgelopen maanden heeft een team van zes mensen uit verschillende kerken hard gewerkt om die functie in te vullen. Men hoopt dat mensen in instellingen binnen en buiten de kerken de komende tijd hun weg zullen vinden naar deze locatie.

”de Pion” is een pioniersplek om diaconaal werkzaam te zijn met middelen en goederen van de kerk. In de uitnodigingsbrief staat: „De boodschap van geloof, hoop en liefde van Jezus Christus en de boodschap van Zijn verlossingswerk, die eerst in deze kerk door Woordverkonding op deze plek klonk, mag door werk op sociaal-maatschappelijk terrein blijven doorklinken in deze wijk.”