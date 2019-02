Opening Messiaanse gemeente in Sint-Laurens

In Sint-Laurens (gemeente Middelburg) heeft zaterdag de openingsdienst plaats van een Messiaanse gemeente. De diensten vinden plaats in het kerkgebouw van de voormalige gereformeerde kerk aan de Noordweg, die is aangekocht door de gemeente.

De gemeente zegt de eerste Messiaanse gemeente in de provincie Zeeland te zijn. Nederland kent ongeveer veertig van deze gemeenten.

De Messiaanse gemeente houdt op zaterdag de rustdag (sabbat). Verder viert ze de feestdagen die beschreven zijn in het Oude Testament, onder andere de Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest en Pesach. Het verschil met een Joodse gemeenschap is dat de Messiaanse gemeente „de Heere Jezus als Messias erkent en in zowel het Oude als het Nieuwe Testament gelooft.”

De gemeente kent, „evenals in evangelische kringen”, oudsten. Tijdens haar vieringen gaan verschillende mensen voor en „worden zowel evangelische liederen als psalmen gezongen.”

De gereformeerde kerk en de hervormde gemeente van Sint-Laurens zijn per 1 januari 2019 verenigd tot de protestantse gemeente Sint-Laurens. Deze gemeente belegt haar zondagse erediensten in de dorpskerk aan de Van Cittersstraat. Met de fusie werd het kerkgebouw aan de Noordweg overbodig.