De opening van het Luthermuseum in Amsterdam heeft opnieuw vertraging opgelopen.

Dat deelde woordvoerder ds. Harry Donga deze week mee. De bedoeling was dat het museum, dat gehuisvest wordt in De Wittenberg (het voormalige oudemannen- en vrouwenhuis van de evangelisch-lutherse diaconie) op 31 oktober zou worden geopend. Dit lijkt nu „niet eerder dan april/mei 2019” te worden. „Het gebouw is nog steeds niet aan ons opgeleverd, omdat er bij de bouw heel wat fouten zijn gemaakt.”