Opening academische jaar TUK op ‘vijandelijk’ gebied

Het gebouw van de Theologische Universiteit Kampen (TUK) staat aan de Broederweg in Kampen. Schuin tegenover deze theologische universiteit, die voorheen exclusief tot de gereformeerde kerken vrijgemaakt (GKv) behoorde, staat de Nieuwe Kerk van de Nederlands gereformeerden.

De opening van het academische jaar van de TUK had dit jaar voor de eerst keer plaats in deze Nieuwe Kerk. Om de eenwording tussen de vrijgemaakten en Nederlands gereformeerden tot uitdrukking te brengen, had de kerkenraad van de Nederlands gereformeerde kerk de Nieuwe Kerk beschikbaar gesteld voor deze ceremonie.

In zijn rede ter opening van het academische jaar merkte de rector van de TUK, prof. dr. Roel Kuiper, donderdag op: „Gelet op het feit dat juist hier op deze plek de scheuring van de jaren zestig (tussen de vrijgemaakten en de Nederlands gereformeerden) zo voelbaar is geweest, was dit een groots aanbod dat wij met dankbaarheid hebben aanvaard. Als vrijgemaakten willen wij de Nederlands gereformeerde broeders op de Broederweg graag op deze manier de hand reiken. Sinds vorig jaar gaan de predikantenopleiding van de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) en de TUK samen en dit lijkt ons heel passend bij het proces van eenwording tussen de NGK en de GKV en bij de stijl van het Koninkrijk. Daarom zitten wij vandaag in de Nederlands gereformeerde kerk.”

In zijn toespraak ”Verbreden en verbinden” repte prof. Kuiper van groei en verbreding die mogelijk is door verbindingen te leggen tussen de theologische universiteit en de samenleving. Dit jaar kreeg de TUK 52 nieuwe studenten, zodat het totale aantal studenten nu het recordaantal van 153 bedraagt. Verwacht wordt dat het Engelstalige onderwijs aan de universiteit zal toenemen en er meer internationale studenten zullen worden uitgenodigd.

Komend jaar zullen ds. Henk de Jong en dr. Richard Mouw (Fuller Theological Seminary VS) eredoctoraten krijgen. Hoogtepunt vormt dit jaar de publicatie ”Gereformeerde Ethiek”, een weerslag van de colleges ethiek die de gereformeerde theoloog Herman Bavinck (1854-1921) in Kampen gaf.

Openingsrede

Dr. Ad van der Dussen, docent systematische theologie, sprak ter gelegenheid van zijn emeritering de openingsrede uit onder de titel ”Vrees en beven, een pleidooi voor eerbied en ontzag in kerk en theologie”. Dr. Van der Dussen, die in 1998 docent werd van het toenmalige Nederlands Gereformeerd Seminarie, dat in 2015 bij de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) en sinds 2018 bij de TUK werd ondergebracht, pleitte in zijn afscheidscollege voor een evenwichtig spreken over God waarin zowel vertrouwelijkheid als het besef van heiligheid en ontzaglijke afstand doorklinken.

Op grond van Psalm 99 en de oudtestamentische wetgeving toonde dr. Van der Dussen aan dat God in de Bijbel wordt voorgesteld als een ontzagwekkende majesteit met Wie de gelovigen toch vertrouwelijke omgang kunnen hebben. De docent waarschuwde voor het beeld van God als een alles goedkeurende, vriendelijke vader zoals die in sommige populaire liederen wordt geschetst. Als God als niet als de ”gans Andere” niet wordt ervaren, is er volgens dr. Van der Dussen sprake van een kwalijke „domesticatie”, een „getemde God”.

Hoewel dr. Van der Dussen benadrukte geen pleidooi voor een ”angstgeloof” te houden, vond hij dat de tekst van lied 581 uit de bundel Opwekking –„Ik wil heel dicht bij U zijn, als een kind bij de vader op schoot”) doorslaat naar teveel vertrouwelijkheid. Van theologen als Maarten Luther en Karl Barth valt wat hem betreft te leren dat God transcendent is.