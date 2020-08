Opengestelde Monumenten-Lening voor Pieterskerk Leiden

De Pieterskerk in Leiden is het eerste monument dat gebruikmaakt van de Opengestelde Monumenten-Lening.

In mei stelde het kabinet 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele en creatieve sector. Onderdeel van dit steunpakket is 50 miljoen euro voor de Opengestelde-Monumenten-Leningen via het Nationaal Restauratiefonds. De lening is beschikbaar voor eigenaren van publiekstoegankelijke rijksmonumenten die als gevolg van de coronamaatregelen inkomstenderving hebben en dit met generieke steunmaatregelen onvoldoende kunnen dekken.

Tien jaar geleden werd een grondige restauratie van de Pieterskerk voltooid. Het monument verkeert nu in een uitstekende staat van onderhoud en draait al twee jaar budgetneutraal. Na de aankondiging van de lockdown zag de directie echter 2 miljoen euro aan inkomsten verdwijnen. „De lening gaf de Pieterskerk de mogelijkheid om op adem te komen en nieuwe tijdelijke verdienmogelijkheden te ontwikkelen”, aldus directeur Frieke Hurkmans.

De kerk organiseert nu onder andere een tijdelijke tentoonstelling, terwijl in het middenschip een soort museumcafé is geopend.

De Opengestelde Monumenten-Lening kan tot eind 2020 via het Restauratiefonds worden aangevraagd door eigenaren van opengestelde rijksmonumenten die het behoud daarvan nastreven.