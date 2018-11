Open Hofkerk Apeldoorn wordt uitvaartcentrum

De Open Hofkerk in de Apeldoornse wijk Kerschoten wordt omgevormd tot uitvaartcentrum. Dat meldde dagblad de Stentor onlangs. De protestantse gemeente Apeldoorn heeft de kerk per 1 januari 2019 verkocht omdat het beheer een te grote belasting wordt voor de steeds kleiner wordende wijkgemeente.

De nieuwe eigenaar, de lokale uitvaartorganisatie Mooi Afscheid, zegt bij de komende verbouwing recht te doen aan de historische waarde van het gebouw. Een glas-in-loodraam zal behouden blijven. De kerkzaal wordt in gebruik genomen voor uitvaartdiensten en hoeft daarvoor niet ingrijpend te worden aangepast. In de voormalige kosterswoning worden drie opbaarkamers ingericht, waar nabestaanden 24 uur per dag terecht kunnen. Er wordt er een ruimte ingericht voor condoleances.

De Open Hofkerk wordt momenteel onder meer gebruikt door parochianen van de voormalige rooms-katholieke Hubertuskerk. Met hen worden gesprekken gevoerd om ervoor te zorgen dat zij er gebruik van kunnen blijven maken. De kerk uit 1967 staat op de nominatie om gemeentelijk monument te worden. In het bedehuis bevindt zich een tweeklaviers orgel van Gebr. Reil.