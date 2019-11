De Open Doorsdag keert na zes edities in de Jaarbeurs in Utrecht terug naar de IJsselhallen in Zwolle.

Dat maakte Open Doors, een organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen, dinsdag bekend.

De volgende Open Doorsdag vindt plaats op 7 november 2020. De organisatie kijkt naar mogelijkheden om de opzet van het evenement te vernieuwen, bijvoorbeeld door het organiseren van een concert in de avond.