Open Doors: Vrouw lijdt het meest onder christenvervolging

Meisjes en vrouwen vormen de meest kwetsbare groep bij christenvervolging. Open Doors vraagt hier op Internationale Vrouwendag (8 maart) aandacht voor.

Open Doors is een organisatie die wereldwijd vervolgde christenen steunt. Donderdag verscheen een onderzoeksrapport over genderverschillen in christenvervolging dat is opgesteld door de internationale onderzoeksafdeling van Open Doors.

vrouwvervolging

Woordvoerder Klaas Muurling van Open Doors zegt dat het thema ”Heldinnen” van Internationale Vrouwendag goed van toepassing is op vrouwen in de vervolgde kerk. „Dat ze ondanks alles wat ze krijgen te verduren, volharden in het geloof is om stil van te worden. Ze vormen een getuigenis over hoe stand te houden onder de zwaarste omstandigheden. Tegelijk zien we dat dit alleen kan door de levende God Die bijstaat.”

Waarom geeft Open Doors specifiek aandacht aan vrouwen?

„We zijn vaak geneigd om naar de situatie van mannen te kijken omdat die het meest in het oog springt. Geweld tegen vrouwen is veel minder zichtbaar en bovendien complexer. Bij onze aanbeveling richting de Verenigde Naties hebben we een illustratie van een ijsberg gevoegd. Veel zaken zijn onzichtbaar omdat ze binnenshuis of in familiekring spelen. Vandaar deze verdiepingsslag in onze berichtgeving. We willen mensen informeren en mobiliseren tot gebed en concrete hulpverlening.”

Wat is het belangrijkste verschil tussen mannen en vrouwen als het gaat om christenvervolging?

„Voor mannen geldt dat vervolging zich vaak op één terrein van hun leven afspeelt. Een man wordt bijvoorbeeld gevangengezet of krijgt geen baan meer omdat hij christen is. Mannen ervaren het vaakst problemen op economisch vlak. Vervolging van vrouwen is vaak veel complexer en speelt zich meer in het verborgene af. Vrouwen ervaren vaak ook op veel meer terreinen de consequenties van vervolging.”

Maakt u dat eens concreet?

„In veel culturen worden vrouwen als minderwaardig gezien; in zulke landen zijn christenvrouwen vaak helemaal niets waard. Zij worden regelmatig slachtoffer van seksueel geweld. Dat is op zichzelf al een traumatische gebeurtenis, maar ook de periode daarna is voor vrouwen vaak heel erg zwaar. Slachtoffers van een verkrachting worden bijvoorbeeld beschuldigd van overspel en kunnen uit de gemeenschap worden verstoten. Cultuurgewoontes en schaamtegevoel spelen ook een rol. En vergeet niet dat kinderen vaak getuige van geweld zijn.”

In welke landen hebben vrouwen het het moeilijkst?

„Een van de opvallendste onderzoeksresultaten is dat vrouwen die zich bekeren tot het christendom in het bijzonder kwetsbaar zijn. Dat speelt vooral in islamitische landen. Deze vrouwen krijgen te maken met huisarrest, een gedwongen huwelijk of juist een gedwongen scheiding, verkrachting en ontzegging van de voogdij over de kinderen.”