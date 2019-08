Open Doors start museum in kantoor

Open Doors wil in zijn kantoor een museum beginnen waar de geschiedenis van hulp aan vervolgde christenen wordt verteld.

Het museum wordt gerealiseerd tegelijk met de verbouwing van het kantoor in Ermelo, die dit najaar start. „We bestaan volgend jaar 65 jaar, dan willen we ons verhaal vertellen in het museum”, zegt directeur Maarten Dees.

Voor de verbouwing is drie miljoen euro nodig. De organisatie heeft zelf 600.000 euro. Dees: „Wij maken altijd grote plannen en zetten stappen in geloof. Dat komt altijd goed.” De medewerkers werken sinds 1972 in een oude loods in Ermelo. Het onderhoud is decennia lang minimaal uitgevoerd.