Open Doors: Christenen op Sulawesi achtergesteld

Christenen op het Indonesische eiland Sulawesi worden achtergesteld bij het krijgen van hulp na de tsunami en aardbeving.

Dat meldde Open Doors, een organisatie die wereldwijd vervolgde christenen steunt, eind vorige week op basis van ooggetuigenverslagen van lokale medewerkers.

De medewerkers horen van discriminatie in hulpverlening vanuit de overheid, aldus Open Doorsdirecteur Maarten Dees. „In één situatie die ze schetsten, ging het over een islamitisch dorp en een christelijk dorp die vrijwel naast elkaar liggen. De islamitische dorpelingen werden voorzien van tenten en andere hulpgoederen. De christenen kregen uiteindelijk een paar pakjes instantnoedels om hun honger te stillen. We horen dat dit geen incident is, maar na deze ramp vaker voorkomt.” Open Doors heeft na de natuurramp negen kerken op Sulawesi voorzien van tenten, slaapmatten en dekens. Ook zijn er 250 voedselpakketten uitgedeeld. De hulp werd geboden in de regio Kulawi, een bergachtig gebied dat van overheidssteun verstoken was. „Er worden met lokale kerken plannen gemaakt om op de lange termijn aanwezig te zijn en hulp te bieden bij het bouwen van nieuwe huizen en kerken voor de christenen in het getroffen gebied.”

Kerkdienst

„We ontvingen beelden van een groep christenen die een kerkdienst hield, midden in de ravage die de tsunami en de aardbeving hebben aangericht”, vertelt Dees. „Terwijl onze medewerkers een rondgang maakten door een getroffen wijk, hoorden ze mensen „Halleluja” zingen. Ze gingen op het geluid af en zagen daar, tussen de compleet verwoeste huizen, een kerk gemaakt van stokken en zeilen. De christenen stonden er te zingen en God te eren. Gebouwen zijn verwoest, maar Christus’ kerk leeft.”

Open Doorsmedewerkers bezochten ook een plek waar 160 christelijke studenten bij elkaar waren voor een kamp toen ze werden overvallen door het natuurgeweld. Volgens de organisatie van het kamp zijn 100deelnemers veilig naar huis teruggekeerd, voor de levens van de overige 60 wordt gevreesd. Dees: „Waarschijnlijk liggen zij, net als zovelen, begraven onder de verwoeste gebouwen, overspoeld door modder en verschoven aarde. Langzaam maar zeker wordt de omvang van deze ramp steeds duidelijker. We treuren met de families van de slachtoffers.”

Zo’n 2000 mensen zijn om het leven gekomen bij de aardbeving op 28 september. Door de beving ontstond een tsunami van 6 meter hoog die delen van de noordelijke kust verwoestte. Het zwaarst getroffen zijn de 380.000 inwoners van de stad Palu, hoofdstad van de provincie Centraal-Sulawesi.

Binnenland

Nog altijd is de noodsituatie niet voorbij, zei Wilbert Rietveld, medewerker van zendingsvliegersorganisatie MAF vorige week in het Reformatorisch Dagblad. Vooral in het binnenland van Sulawesi zijn er volgens hem nog tal van dorpen waar hulp nodig is.