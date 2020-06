Open Doors: Bid zondag voor vervolgde kerk

Open Doors roept christenen in Nederland op om aanstaande zondag te bidden voor de vervolgde kerk.

„Gebed voor vervolgde christenen is juist in coronatijd meer nodig dan ooit”, stelt directeur Maarten Dees van Open Doors. De jaarlijkse Zondag voor de Vervolgde Kerk vindt dit jaar alleen digitaal plaats. Kerken kunnen via een livestream op de website van Open Doors van 10.00 tot 13.00 uur een themapreek van ds. Ron van der Spoel bekijken. De preekschets is apart te downloaden.

Zeker 234 Nederlandse kerken besteedden vorig jaar aandacht aan de Zondag voor de Vervolgde Kerk. Open Doors verwacht dit jaar meer deelnemers, omdat „online kerkdiensten in een grote behoefte voorzien.”