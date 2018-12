Open brief: Kerstboodschap voor depressieve christenen

Het valt niet mee om depressief te zijn, maar tijdens de feestdagen is dat extra zwaar. Reden voor de Amerikaanse predikant en hoogleraar dr. David Murray om een open brief te schrijven aan depressieve christenen.

Depressieve mensen kunnen als een berg opzien tegen de feestdagen. Het idee zich te moeten begeven onder gelukkige mensen vervult hen met afgrijzen en de gedachte aan geliefden die ze moeten missen, maakt hen somber. Sommigen ontvluchten daarom de lawaaierige drukte en de sociale verplichtingen of vallen scherp uit tegen ongevoelige en zorgeloze mensen die hen willen opvrolijken. Anderen vervallen in ongeremd schransen, drinken en televisiekijken.

De predikant van de Free Reformed Church in Grand Rapids, die eerder publiceerde over geluk en vreugde, doet een handreiking op crossway.org. Een samenvatting van zeven suggesties.

1. Bid

„Misschien een open deur, maar breng je last bij God, vertel Hem over je angst en afschuw en zoek Zijn hulp in deze donkere dagen. Klaag, belijd, pleit. En beloof: Ik zal erop vertrouwen dat U me draagt en zelfs deze tijd gebruikt voor mijn genezing.”

2. Deel

„Niet iedereen begrijpt depressie, maar sommigen doen dat wel. Bel hen op, of beter: ontmoet hen en praat met hen over wat je bezighoudt. Vraag hun voor je te bidden en je te steunen. Vraag hun of ze aan je zijde willen zijn in sociale situaties, om je te beschermen tegen mensen die niet begrijpen hoe jij je voelt en je te helpen als jij je stilletjes wilt terugtrekken omdat je grens is bereikt.”

3. Plan

„Het is niet wijs om je volledig terug te trekken uit het openbare leven, evenmin is het wijs om jezelf te dwingen overal bij te zijn. Bedenk van tevoren welke bijeenkomsten je wilt bezoeken en hoelang je daar wilt blijven. Je hebt tijd nodig om rust te vinden en op te laden.”

4. Routine

„Je lichaam, geest en ziel varen er wel bij als je de gewone patronen volgt van slapen, eten, werken en ontspannen. De kerstvakantie kan dit schema flink in de war schoppen. Probeer zoveel mogelijk je gewone ritme aan te houden.”

5. Doe aan lichaamsbeweging

„In deze periode zit je veel en is er veel, heel veel eten. Voor je fysieke, mentale en geestelijke gezondheid is het goed om met enige discipline lichamelijk actief te zijn. Probeer naar buiten te gaan en wandel dagelijks twintig à dertig minuten in daglicht.”

6. Preek tegen jezelf

„Je houdt jezelf in gedachten dingen voor: dat is het verhaal dat je jezelf vertelt. Donkere hoofdstukken over verlies worden opgevolgd door lichtere paragrafen. Door Gods genade ben je gaan inzien hoeveel je nog hebt om voor te leven.

Ik daag je uit een hoofdstuk te schrijven over de vervreemding die is ontstaan tussen bijvoorbeeld jou en je dochter en hoe je haar mist. Mag ik de suggestie doen dat je –terwijl je doorgaat met bidden voor en werken aan verzoening– parallel hieraan een gedeelte schrijft over de verzoening die God door Zijn Zoon tot stand gebracht heeft?

Het is verbazend hoe het Evangelie de grootste pijn kan veranderen in een goede therapie. Je kunt het Evangelie ook zingen, doe dat dus gerust. En ga tijdens Kerst naar de kerk.”

7. Preek tegen anderen

„Ik wil je niet een te grote last opleggen, maar je zou kunnen uitkijken naar kansen om tegenover een ander te getuigen van wat Gods genade voor je betekent in deze dagen. Soms is het toespreken van anderen de beste manier om jezelf toe te spreken.”

