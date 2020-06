Open brief Arnemuider predikanten aan dorpsbewoners – en andere initiatieven rond corona

Kerkelijke initiatieven in coronatijd.

Online-event

De Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) houdt zaterdag een online-event voor jongeren. Het event is vanaf 20.00 uur live te volgen via de website van de jongerenorganisatie, hhjo.nl. Doel van deze avond is om jongeren bewust te laten worden van de meerwaarde van het gemeente-zijn. Dr. W. van Vlastuin zal een lezing geven over het thema ”Verbinding (verbroken)?!”

Wei-de-zang

De hervormde gemeente van Woudenberg houdt zondagavond 14 juni om 20.30 uur een wei-de-zang. Bij de openluchtzangdienst, waar maximaal 75 gemeenteleden welkom zijn, wordt met inachtneming van de RIVM-richtlijnen samen gezongen.

Kerkhesjes

Ds. Otto Grevink, bekend van de onlinecoronavieringen, bedacht een veiligheidshesje met daarop de tekst ”houd moed heb lief”. De hesjes, bedoeld voor de coördinatoren die rondom de kerkdienst veel moeten regelen, zijn gebaseerd op het ontwerp van de ”houd moed heb lief”-vlaggen van de protestantse gemeente te Heerenveen. De hesjes zijn verkrijgbaar op kerkhesje.nl. Eventuele winst wordt gedoneerd aan het platform #nietalleen.

Pastorale brief

Dr. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), schreef een pastorale brief aan de predikanten van het kerkverband. In de brief gaat dr. De Reuver in op komende zondag, de eerste zondag waarbij weer een deel van de gemeente samenkomt. Hij roept op tot dankbaarheid: „Het is goed om komende zondag onze dank in het gebed voor God uit te spreken.”

”Coronavirus en Christus”

In Arnemuiden hebben zeven predikanten onlangs gezamenlijk een open brief gestuurd naar alle dorpsbewoners. De predikanten C. Bijman, G. Kater, M. Klaassen, P. van der Kraan, M. Krijgsman, C. J. Meeuse en W. F. van de Woestijne schrijven in de brief over de coronacrisis en verwijzen naar het boekje ”Coronavirus en Christus” van John Piper. Dorpsbewoners die er prijs op stellen kunnen het boekje gratis ontvangen.

Brf.Arnemuiden.200513 by RD on Scribd