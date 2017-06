Op 325 plaatsen gebed voor vervolgde christenen

Op 325 locaties in Nederland en daarbuiten wordt in de nacht van vrijdag op zaterdag gebeden voor christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof.

Dat meldde Open Doors, een stichting die opkomt voor vervolgde christen wereldwijd.

Behalve in Nederland doen christenen in Vlaanderen, de Verenigde Staten en op Aruba mee met de Nacht van Gebed. Ruud Kraan, directeur van Open Doors: „We organiseren dit evenement sinds 1989, omdat we geloven dat gebed voor de vervolgde kerk onmisbaar is.”

Gebed is voor Open Doors een belangrijke manier om vervolgde christenen te steunen. Kraan: „We geloven in de kracht van gebed en zien het als een Bijbelse opdracht om naast onze broeders en zusters te staan die niet in vrijheid leven en een hoge prijs betalen voor hun geloof in Jezus Christus.”

Open Doors vraagt met name aandacht voor de landen Eritrea, Iran, Sudan, Kenia, Qatar, Koeweit, Oman, Syrië, Irak, Noord-Korea, Indonesië en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Kraan: „De impact van openlijk geweld kunnen wij ons in het vrije Westen moeilijk voorstellen. Ook het uitzitten van een gevangenisstraf om het geloof staat ver van ons af. Toch kunnen wij door te bidden een verschil maken in het leven van vervolgde christenen.”

Open Doors ziet het geweld tegen christenen de afgelopen jaren steeds toenemen, blijkt uit de ranglijst christenvervolging die de organisatie elk jaar publiceert. „Vooral vanuit landen in Afrika horen we vaker verhalen van geweld tegen christenen”, aldus de directeur.