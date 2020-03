Als gevolg van het coronavirus zijn ook promoties afgelast.

Drs. J. B. ten Hove zou dinsdag promoveren aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Er was aanvankelijk sprake van dat de plechtigheid in besloten kring toch door kon gaan, met behulp van een livestream. Zondag werd Ten Hove echter gebeld dat ook dit niet door kon gaan, mede omdat hoogleraren fysiek aanwezig moesten zijn en er drie uit het buitenland kwamen. Er wordt nu onderzocht of een digitale promotie op korte termijn mogelijk is, dus één die zich helemaal in een digitale omgeving afspeelt.

De promoties van Jasper Bosman en Theo Basoski aanstaande vrijdag aan de Theologische Universiteit Kampen gaan ook niet door. De universiteit heeft besloten dat alle fysieke onderwijsactiviteiten worden opgeschort, zo meldt Bosman desgevraagd. „Er had voor een livestreamoplossing gekozen kunnen worden, maar blijkbaar heeft men daar toch van afgezien. Er moet te zijner tijd een nieuwe datum gepland worden. Het is waarschijnlijk dat onze promoties pas over een paar maanden kunnen plaatsvinden.”

De Theologische Universiteit Apeldoorn heeft op korte termijn geen promoties gepland, aldus secretaresse Wilma van der Zande-de Roo.