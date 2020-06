Ook na corona heeft de Chinese kerk het moeilijk

Xiao Hongliu, de vrouw van een gevangen ouderling van de Vroege Regen Verbondskerk in China, heeft lang niets van haar man vernomen. In een brief vraagt ze om gebed.

„Al meer dan zeventig dagen heb ik geen contact meer met hem, waardoor ik mij grote zorgen maak”, schrijft Xiao in een brief die de organisatie China Aid vorige week publiceerde. „Ik smeek om voorbede voor mijn gezin en mij.”

De Chinese politie arresteerde de man van Xiao, Qin Defu, in december 2018 tijdens een inval in de Vroege Regen Verbondskerk. Defu diende als ouderling in deze protestantse huisgemeente in Chengdu, de hoofdstad van de zuidwestelijke provincie Sichuan.

In november 2019 veroordeelde de rechter hem tot vier jaar gevangenschap vanwege „illegale zakelijke activiteiten.” Qin had 20.000 liedbundels, evangelisatiebrochures en andere christelijke boeken laten drukken en verspreiden zonder toestemming van de Chinese autoriteiten.

Tijdens de eerste maanden van zijn gevangenschap ontving Xiao nog telefoontjes vanuit de gevangenis, schrijft zijn vrouw. „Hoewel de telefoontjes maar twee of drie minuten duurden, wist ik dat hij, zolang ik zijn stem kon horen, veilig en levend was.”

Sinds maart blijven de telefoontjes echter achterwege. Dat valt haar zwaar en ze maakt zich grote zorgen om haar man. „Niets van hem te horen is als een vijand. Het doet mij zo’n pijn dat ik er dagelijks onder lijd.”

Daarom roept ze op tot gebed, ook voor Qin. „Ik ken mijn zwakte, dus ik smeek mijn broeders en zusters om voor mij en Qin Defu te bidden. God, alstUblieft, uit barmhartigheid, geef ons genade.”

Epidemie

De leden van de inmiddels verboden Vroege Regen Verbondskerk die nog op vrije voeten zijn, worden scherp in de gaten gehouden. Maar ook geregistreerde kerken in het land worden het moeilijk gemaakt.

Nu het aantal coronabesmettingen sterk is verminderd, mogen de deuren van verschillende door de overheid erkende Drie-Zelfkerken in China weer open. Logischerwijs onder strikte voorwaarden om een nieuwe uitbraak van het virus te voorkomen.

Maar niet alle voorwaarden hebben betrekking op de volksgezondheid. Zo moeten kerken ook een lesje in patriottisme geven. Autoriteiten in de oostelijke provincie Zhejiang eisen dat bij het heropenen van gebedshuizen de Chinese president Xi Jinping geprezen wordt vanwege zijn corona-aanpak, aldus de organisatie Bitter Winter.

Kerken moeten een „levendig en ontroerend verhaal over de bestrijding van de epidemie” met hun gemeenteleden delen, zodat ze „de superioriteit van het socialistische systeem van China zullen zien.”

Dat is echter nog niet alles. Tijdens de opening moet er ook een vlaggenceremonie gehouden worden en de pastor krijgt alvast te horen wat er gebeden moet worden: onder meer politieke leuzen van president Xi.

„Als de Communistische Partij aan de macht is, betekent dit dat de duivel het land regeert”, spreekt een predikant tegen Bitter Winter zijn afschuw uit. „Het heeft gewoon geen zin om de kerk te heropenen als we over politiek moeten preken.”

De Communistische Partij doet er alles aan om religie in lijn te brengen met de ideologie van de partij. Door deze sinificatie wil China religie zuiveren van alle buitenlandse invloeden.

In deze tweewekelijkse rubriek brengt onze redacteur godsdienstvrijheid verdrukte en vervolgde christenen voor het voetlicht.

rd.nl/christenvervolging