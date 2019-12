Ook kerk verplicht om „eigenaren” te laten registreren

Ook kerken zijn verplicht vanaf 10 januari 2020 de namen en gegevens van hun „eigenaren” te laten opnemen in het zogenoemde UBO-register.

Dat besloot de Tweede Kamer dinsdag tijdens de behandeling van een wetsvoorstel tegen witwassen.

Antiwitwasrichtlijn treft ook kerken

De wet regelt de registratie van iedere Ultimate Beneficial Owner (UBO) van bedrijven en instellingen: dat betreft de personen met het grootste belang of de meeste zeggenschap in een onderneming. Het doel van de wet is inzichtelijk maken wie de leiding heeft binnen bedrijven, om zo witwasconstructies tegen te gaan.

In de wet hadden kerken en moskeeën een uitzonderingspositie. Die vervalt echter door een dinsdag aangenomen amendement van Kamerlid Roald van der Linde. Volgens de VVD’er kunnen „ook deze genootschappen misbruikt worden voor witwassen en terrorismefinanciering.”

Het is onduidelijk wie in de kerk als bestuurder geldt, stelde belastingadviseur Wilbert van Vliet van HVK Stevens Belastingadvies in oktober in het Reformatorisch Dagblad. Volgens hem kan door de wetgeving de scheiding tussen kerk en staat in het geding komen.