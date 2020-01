„Ook in Nederland duiveluitdrijving bij kinderen”

De Deense organisatie The Last Reformation is ook in Nederland actief met duiveluitdrijving bij kinderen. Dat bleek maandag in een uitzending van het tv-programma De Monitor van KRO-NCRV.

In de uitzending is te zien dat Torben Søndergaard, leider van The Last Reformation, bij een jongen van ongeveer 12 jaar een demon probeert uit te drijven. Dit zou zijn gebeurd op een camping in Zelhem.

The Last Reformation raakte een jaar geleden in Denemarken in opspraak nadat in een documentaireserie te zien was dat de sekte zich bezighield met duiveluitdrijving bij kinderen. Daarop werd in de Deense wet vastgelegd dat dergelijke praktijken voortaan strafbaar waren. Søndergaard zocht toen zijn heil in Amerika.

De sekte is wereldwijd actief. In Nederland wonen ruim 200 contactpersonen, maar de werkelijke achterban is groter. Op de Veluwe is een trainingsinstituut van The Last Reformation gevestigd.

Deskundigen zijn uiterst kritisch op het toepassen van duivelsuitdrijving (exorcisme) op kinderen. Hoogleraar pedagogiek Micha de Winter noemt in de uitzending de beelden „intimiderend” en „een vorm van psychisch geweld”. „Het doet ook iets met het zelfbeeld van kinderen. Je zegt namelijk tegen een kind: jij bent door de duivel bezeten. En wij zullen die wel even voor je uitdrijven, maar dat is wel wat je over jezelf leert: Mijn probleem komt omdat ik de duivel in me heb. En die boodschap vind ik zelf heel schadelijk.” Als het systematisch gebeurt, begint het erg op kindermishandeling te lijken, aldus De Winter.

Fokko Oldenhuis, hoogleraar Religie en Recht aan de Universiteit Groningen, vindt dat er overheidsinstanties moeten komen die gevraagd en ongevraagd kunnen aangeven of een vereniging schadelijk is en verboden zou moeten worden.

De sekte zelf wilde in de uitzending niet inhoudelijk reageren.