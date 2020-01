Ook in Haarlemse Bijbel In houdt de deurbel zich gedeisd

’t Is januari. Een moeilijke maand voor boekhandelaren. Ook in de Haarlemse Bijbel In houdt de deurbel zich gedeisd.

In de enige christelijke boekhandel van Haarlem en omstreken roert medewerker Hinke te Lintum (70) in haar koffie. Het is een waterkoude dinsdagmorgen. Buiten probeert een vrachtwagenchauffeur een parkeerplaats te vinden langs de gracht, de Kampersingel. De bestelde boeken komen eraan. „Wat een knoeperd van een auto”, zegt Te Lintum zachtjes voor zich uit.

De pakketbezorger levert met een steekwagentje kartonnen dozen af. Daarna wordt het weer stil in de zaak. Een beetje te stil, eigenlijk. De winkelbel heeft amper gerinkeld, deze ochtend. ’t Is januari, legt Te Lintum uit. „Dan staat iedereen op de rem. Dat hoor je van alle boekhandelaren. Januari is een moeilijke maand.”

Het maakt de vriendelijke Haarlemse een tikkeltje mistroostig. Het valt toch al niet mee om het hoofd boven water te houden. Zeker niet in Haarlem, waar het grootste deel van de bevolking volgens haar niet of niet meer kerkelijk betrokken is. „In het verleden hadden we hier een gereformeerde gemeente, maar die is er ook niet meer.” Ze vertelt dat de christelijke boekhandels in Amsterdam, in Lisse en in IJmuiden allemaal opdoekten. In Katwijk zit er nog wel een.

Te Lintum kan het weten. Ze werkt inmiddels al dertig jaar in de Bijbel In, waarvan de laatste negen jaar als bedrijfsleider. Met lede ogen moet ze toezien hoe grote webwinkels voor een kaalslag zorgen in de winkelstraten.

Een oudere heer met een zwart petje op wandelt binnen voor een bestelling. Henk Kuiphof („tachtig plus”) is nog niet van plan om zich aan de ontwikkeling gewonnen te geven, vertelt hij. „Vorige week kocht ik hier nog een dagboekje. Ik vind het prettig om een boek even in te zien. Als je iets thuis laat bezorgen zonder het eerst vast te houden, valt het vaak tegen.”

Voor Te Lintum en veel van de vaste klanten is Haarlem ondenkbaar zonder Bijbel In. De boekhandel is een plek waar toevallige passanten met het Evangelie in aanraking komen. „Enkele jaren geleden ontmoette ik hier een jonge vrouw. Ze vertelde dat haar dochtertje in hun hotelkamer een Bijbel ontdekte en dat ze vervolgens geraakt werd door het lezen van 1 Korinthe 13. Toen ze later door de stad reed, viel haar oog op het uithangbord van de Bijbel In. We kregen een mooi gesprek, waarna ze met een Bijbel de deur uit ging. Diezelfde vrouw kwam onlangs naar me toe toen ik ergens met de boekentafel stond. „Ik ben pas tot bekering gekomen en twee weken geleden gedoopt”, zei ze. Een kippenvelmoment.”

Een ouder echtpaar rekent af bij de kassa. Wat halen ze in de Bijbelwinkel? „Bijbels, psalm- en gezangboeken en cadeaubonnen”, somt Arnaud de Calavon (76) op. „Die bonnen geven we aan diakenen als ze jarig zijn.”

De Calavon blijkt voorganger van de hersteld apostolische zendingsgemeente in de Noord-Hollandse plaats. Het bestaan van de Bijbel In noemt hij goede reclame. „We moeten ons niet schamen voor het Evangelie.”

Een serie inkijkjes in Nederlandse Bijbelwinkels. Wie staat er achter de toonbank, wat staat er op de planken en wie loopt er zoal binnen? Dit is deel 4.