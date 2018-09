Ook in Guinee gaat het Woord onverhinderd voort

Onverhinderd. Met dat woordje eindigt het boek Handelingen der apostelen, abrupt. „Een triomfantelijk woord, een uitroep van overwinning”, zei ds. A. Schot zaterdag in Nunspeet. „Past dat hier eigenlijk wel? Had er niet beter kunnen staan: mislukt?”

In het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente te Nunspeet had zaterdag voor de derde keer een regionale zendingsmiddag plaats ten behoeve van Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG). ”Onverhinderd” was het thema.

Dit woordje vormt het slotakkoord van het boek Handelingen, aldus ds. Schot in zijn meditatie. „Terwijl dat boek eigenlijk een droevig verloop heeft. Want waar eindigt het, in hoofdstuk 28? In de gevangenis. Paulus zit, weliswaar in zijn eigen gehuurde woning, al twee jaar te wachten op zijn proces. En toch lezen we in vers 31: „Predikende het Koninkrijk Gods, en lerende van den Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, onverhinderd.”

Lukas, de auteur van het boek Handelingen, beziet de gebeurtenissen hier niet vanuit de mens, maar vanuit God, zei de Nunspeetse predikant. „De Handelingen der apostelen hebben een open eind. Dienstknechten des Heeren kunnen geboeid worden, maar Gods Woord niet. Vanuit Rome gaat het de wereld over, ís het inmiddels bijna de hele wereld overgegaan. Ondanks alle tegenstand. De hele wereld bestaat alleen maar voor dít Koninkrijk.”

Goud

Ook in Guinee, West-Afrika, gaat het Woord onverhinderd voort, gaf Hanneke van der Blonk aan. Van der Blonk, lid van de gereformeerde gemeente in Nunspeet, werd in april benoemd voor het zendingsveld van ZGG in Guinee, waar zij al enige tijd onderwijsvrijwilliger is. De bedoeling is dat zij als vrouwen-, jeugd- en alfabetiseringswerker aan de slag gaat in het dorp Coliah, in het Sousougebied.

Van der Blonk vertelde over een moslimjongen met wie zij en haar collega contact hebben. Op zeker moment konden zij hem Spreuken 16:9 voorlezen, uit de Bijbel in de Sousoutaal. „Hij raakte steeds geïnteresseerder. Een paar weken geleden hebben we hem verteld over Isa, Jezus. En elke dag luistert hij nu naar de Bijbel, al is hij tegelijkertijd bang voor de gevolgen daarvan vanuit zijn omgeving.”

De zendingswerkster verwees naar William Carey, die zendeling was in India. „Carey vergeleek zijn werk bij dat van een gouddelver, die steeds weer afdaalt in de mijnschacht. In Guinee is óók goud te vinden. Houd u me vast met de koorden van het gebed. En geeft u af en toe een rukje aan het koord, om mij te laten voelen dat u bij het zendingswerk betrokken bent. Want het Woord van de Heere gaat onverhinderd voort – maar als er mensen tot geloof komen, is er altijd ook de strijd. De satan zit niet stil.”

Sergius Paulus

Dat laatste laat de geschiedenis van stadhouder Sergius Paulus in Handelingen 13 eveneens zien, zei ds. J. B. Huisman in zijn slotmeditatie. „Sergius Paulus riep Barnabas en Saulus tot zich. Hij zocht zeer het Woord Gods te horen, lezen we. Calvijn zegt: God verontrustte zijn ziel. Sergius Paulus was zoekend gemaakt.”

Maar satan kwam daar tegenop, aldus de predikant uit Ermelo. „Als middel gebruikte hij Elymas, de tovenaar. Die probeerde de stadhouder „van het geloof af te keren.””

Hij moet het echter verliezen. Ds. Huisman: „Elymas werd blind, en Sergius Paulus geloofde, „verslagen zijnde over de leer des Heeren.” Zo werkt de Heere nóg: in Nederland, in Guinee, in Cambodja.”

