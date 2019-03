Ook in Gelderland gaat ontkerkelijking door

Ook in de provincie Gelderland gaat de ontkerkelijking onverminderd door. Dat constateert Omroep Gelderland op basis van eigen onderzoek.

In 2015 becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat nog 54 procent van de Gelderlanders „gelovig” was. Deze vrijdag liet Omroep Gelderland weten dat dit percentage inmiddels gedaald is tot 41 procent. De omroep ondervroeg 625 inwoners van de provincie, die in totaal ruim 2 miljoen inwoners telt.

Volgens de omroep zijn „gelovige Gelderlanders” het vaakst aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland of Rooms-Katholieke Kerk. „Opvallend is dat vier op de tien Gelderlanders rooms-katholiek zijn opgevoed, terwijl nu nog maar een kwart van de Gelderlanders rooms-katholiek is”, aldus journalist Pia Dijkstra op de website. „Protestanten blijven vaker bij hun geloof. Ongeveer dertig procent van de Gelderlanders is protestants opgevoed en ongeveer evenveel mensen rekenen zichzelf nu ook nog tot deze kerk. Vier procent van de inwoners van Gelderland gelooft in de islam.”

„Ook in Gelderland is geloven steeds meer iets van een minderheid aan het worden”, reageerde de Nijmeegse theoloog en kerkhistoricus prof. dr. Peter Nissen tegenover Omroep Gelderland op de onderzoeksuitkomsten. „Door de Bijbelgordel zijn de orthodox- en bevindelijk gereformeerden hier sterk vertegenwoordigd, vergeleken met andere provincies. Tegelijkertijd zijn de Achterhoek en het Rijk van Nijmegen van oorsprong katholiek. Een paar jaar geleden dachten sociologen nog: dat proces van ontkerkelijking zal op een gegeven moment stabiliseren. Maar jullie onderzoek laat zien dat dat proces alleen maar doorgaat.”

Mensen blijven vaak wel geloven in ‘iets’ na de dood, blijkt verder uit het onderzoek. Nissen, sinds 2015 ook predikant van de remonstrantse gemeente in Oosterbeek: „Veel mensen blijven toch spreken over leven na de dood. Zij zeggen dan dat iemand doorleeft in de herinnering, of in de natuur, of in de kleinkinderen, bijvoorbeeld.”