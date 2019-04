Ook in 1914 brandde een beroemde Franse kathedraal: die van Reims

Het is niet helemaal voor het eerst dat een beroemde Franse kathedraal wordt getroffen door een verwoestende brand. Op 19 september 1914, niet lang na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, zette een Duitse bommenregen de Notre-Dame van Reims in lichterlaaie.

Een regen van 25 Duitse bommen trof op die dag de kroningskathedraal van de Franse koningen, de kerk ook van de nationale heldin Jeanne d’ Arc. De steigers (!) die rond de noordelijke toren stonden, vatten vlam en stortten in elkaar, met ernstige schade aan de façade tot gevolg. En daarbij bleef het niet: al snel bereikten de vlammen het dak. En al werd de Notre-Dame niet volledig verwoest, de schade was gigantisch. In de jaren die volgden, verergerde dat nog.

De brand in de Notre-Dame van Reims leidde destijds in Frankrijk én daarbuiten tot enorme verontwaardiging.

