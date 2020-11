Onze Lieve Vrouwekerk Vlissingen te koop

Het bisdom Breda heeft de Onze Lieve Vrouwekerk en de bijbehorende pastorie in de verkoop gezet. De toekomst van de rooms-katholieke kerken in Domburg, Vrouwenpolder, Zoutelande en Dishoek is onzeker.

Het plan om appartementen in het kerkgebouw te vestigen en de rest ervan te behouden voor vieringen bleek niet haalbaar. Er komt een plek in Vlissingen waar parochianen bij elkaar kunnen komen voor vieringen en kerkelijke activiteiten. Voor de eucharistieviering moeten ze naar de Petrus en Pauluskerk in Middelburg, die ook de centrale plek wordt voor activiteiten van de parochie.

Voorwaarde voor de verkoop van de Vlissingse kerk is dat het gebouw niet gesloopt wordt. Het monumentale kerkgebouw aan de Singel dateert van 1911 en was oorspronkelijk een bijkerk van de Jacob de Meerderekerk aan de Wilhelminastraat.

De neoromaanse kruiskerk is niet helemaal voltooid. Het gebouw heeft geen grote torens, wel twee kleine aan de achterzijde en aan weerszijden van de apsis. In 1923 werd de kerk uitgebreid met een kapel en in 1925 met een nieuwe vleugel. Het kerkgebouw raakte in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd. Het werd in 1945 hersteld en weer in gebruik genomen.