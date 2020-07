Ontvoerder van Pakistaanse Huma (15) gedaagd voor rechtbank

In Pakistan hebben de ontvoerder van het 15-jarige meisje Huma Younus en enkele van zijn handlangers een dagvaarding gekregen. Dat meldde Kerk in Nood donderdag.

De rooms-katholieke Huma Younus werd in oktober ontvoerd, gedwongen zich te bekeren tot de islam en uitgehuwelijkt aan een moslim. Daarna bleek ze zwanger te zijn. De rechtszaak tegen de ontvoerder werd eerder gesloten wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank in Karachi, die de ontvoerder gedaagd heeft, zegt te erkennen dat Huma minderjarig is.