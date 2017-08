Ontvoerde voorganger Nigeria weer vrij

De Nigeriaanse predikant Jen Moses, die op 4 augustus ontvoerd werd, is weer vrij. Hij werd zwaar mishandeld.

Moses is predikant binnen de Evangelical Church of West Africa in Nigeria, die zo’n 5 miljoen leden telt. Toen hij op 4 augustus terugkeerde van Jos naar de hoofdstad Abuja, werd hij ontvoerd. De daders –waarschijnlijk behorend tot de islamitische Fulani-stam– eisten omgerekend 230.000 euro aan losgeld. Toen later bleek dat zij maar een deel daarvan hadden ontvangen, koelden zij met stenen hun woede op de voorganger. Na zijn vrijlating moest hij in een kliniek worden behandeld, aldus de Duitse nieuwsdienst Idea maandag.

De meeste Fulani’s zijn veeherders. Islamisten kregen de afgelopen jaren meer vat op hen.