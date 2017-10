Ontvoerd Egyptisch meisje Marilyn teruggevonden

De Egyptische politie heeft op 30 september het 16-jarige christelijke meisje Marilyn bevrijd uit de handen van haar ontvoerders. Twee mannen zijn opgepakt.

Dat meldde Open Doors deze week. De verdachten, twee broers, ontvoerden het meisje op 28 juni. Zij wilden haar bekeren tot de islam en uithuwelijken of verkopen. Drie maanden waren Marilyns familie en priester Boutros Kalaf op zoek. De politie werkte in eerste instantie niet mee. Toen ontdekt werd dat Marilyn werd vastgehouden in de stad Tiende Ramadan bevrijdde de politie haar.