Ontsierende schuur weg bij kerk Midwolde

De zwarte schuur die bij de eeuwenoude kerk van Midwolde (Groningen) staat, wordt verplaatst, meldde het Dagblad van het Noorden onlangs. Dat gebeurt op aandrang van een groot aantal dorpsbewoners die de schuur ontsierend vindt.

De schuur, aan de westkant van de kerk, dient als opslag voor materialen die bij het onderhoud aan de begraafplaats worden gebruikt en staat er sinds twee jaar. Bewoners van het dorp startten een handtekeningenactie als oproep aan de gemeente en het kerkbestuur. Het gebouwtje wordt dit voorjaar verplaatst naar de noordoostkant, aan de rand van de begraafplaats bij een bestaande keet.

De kerk van Midwolde behoort tot het Grootste Museum van Nederland, een initiatief van Museum Catharijneconvent in Utrecht, waarbij de schijnwerpers gericht worden op veertien bijzondere kerken en twee synagogen. Op deze lijst komen onder andere de Sint-Jan in Gouda, de Grote Kerk in Breda, de Portugese synagoge in Amsterdam en de Domkerk in Utrecht voor. Ook vier historische kerken in de provincie Groningen staan op de lijst: te Krewerd, Middelstum, Midwolde en Pieterburen.

De oudste delen van de kerk in Midwolde, het schip en het koor, dateren uit het begin van de dertiende eeuw, evenals een deel van de toren.