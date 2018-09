Ontmoetingskerk Heerde krijgt eerste steen terug

De gereformeerde Ontmoetingskerk in Heerde heeft haar eerste steen terug, aldus dagblad de Stentor. De marmeren steen was decennialang afwezig, maar is eerder deze maand op zijn oorspronkelijke plek aan de gevel teruggeplaatst.

De steen werd jarenlang gebruikt als opstapje om de opbrengst van de collectes in de brandkast te deponeren. Na de verbouwing van de kerk in 1989 raakte hij zoek. Mede dankzij Heerdenaar Peter Bakker is de gevelsteen nu terug. De vondst ervan hield Bakker jarenlang voor zichzelf. „Op de steen staat het jaartal 1918. Ik wilde hem bewaren totdat het gebouw honderd jaar zou bestaan.”