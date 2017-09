Ontmoetingsdag in Ede: Niet zomaar zeggen dat het een donkere tijd is

„Als mensen zeggen dat het een donkere tijd is, hebben ze te kleine gedachten van God”, aldus ds. H. Zweistra woensdag in Ede. „Hij toont ook nu grote zondaarsliefde.”

Ds. Zweistra, emeritus predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk, sprak gisteren tijdens de 37e ontmoetingsdag in de Open Hof te Ede. De jaarlijkse bijeenkomst, die sinds enkele jaren op de tweede woensdag van september wordt gehouden, trok zo’n 150 bezoekers.

Ds. Zweistra nam zijn uitgangspunt in Hooglied 2, over het verlangen naar de Bruid. Hij haalde diverse avondmaalsdiensten aan waarin dat verlangen aanwezig was. Tijdens een ervan begonnen de deelnemers aan het avondmaal spontaan te praten over de tekst uit Hooglied 2 waarover hij zojuist gesproken had: „De zangtijd genaakt.” Ds. Zweistra: „Mijn ziel vloeide vol van Gods liefde. Er was gemeenschap der heiligen, een ogenblik van eeuwigheid.”

De voorsmaak van de zangtijd in de hemel mag genoten worden in de wetenschap dat de zonden door Christus zijn weggenomen, zei de predikant. Hij erkende dat het zicht op de Heere dikwijls verduisterd wordt, maar bij ogenblikken mag hij „niet een druppel, maar een oceaan van Gods liefde ervaren. Ik kan dan ook niet zeggen dat het een donkere tijd is. Ik heb grote gedachten van de Heere en Zijn zondaarsliefde. Er is bij mij een groot verlangen om bij de Heere te zijn. In de hemel zal God alles en in allen zijn.”

De eerste spreker gisteren was de hersteld hervormde emeritus predikant ds. A. den Hartog. Hij sprak over Mattheüs 5:10-12, waar het gaat over vervolging. „Tegenwoordig wijzen velen op Jezus, maar ze willen er niet van weten dat er voor Hem plaatsgemaakt moet worden. God wil dat er aan Zijn gerechtigheid voldaan wordt, zoals dat in de Heidelbergse Catechismus staat. Er komt veel tegenop als gezegd wordt dat het alleen Christus is en dat door al het onze een streep gezet moet worden.”

De predikant gaf aan dat het niet erg is om daarom gesmaad en veracht te worden, omdat het om Christus wil is. „Wees verheugd, want uw loon is groot in de hemel. De Heere vraagt ons omhoog te kijken.”

Lydia

Ds. A. Verschuure, predikant van de gereformeerde gemeente in Scherpenzeel, sprak over de bekering van Lydia de purperverkoopster, Handelingen 16. Hij merkte op dat de Heere het Woord van de apostel in het hart van Lydia gelegd had, waardoor dat geopend werd. De predikant lichtte dit toe met het voorbeeld van een jongetje dat naar binnen wilde terwijl de deur op slot was. Het hielp niet, wat het ook deed. Maar toen zijn vader de deur opende met de sleutel ging het heel eenvoudig.

Een gevolg van Lydia’s bekering was dat zij de apostel in haar huis nodigde en hem vroeg om onderwijs. „Ze legde de vragen van haar ziel voor aan de apostel, want ze wilde weten of ze zich niet bedroog. Het is goed om elkaar te onderwijzen en van anderen te leren.”

Ds. C. L. Onderdelinden, predikant van de oud gereformeerde gemeente te Rijssen (Bevervoorde), mediteerde over het berouw van David in Psalm 51. David vroeg niet aan God om hem maar in de hel te werpen of te verdelgen, zo zei hij. „David beleed zijn zonden en smeekte om genade.”

De predikant wees erop dat het hart van David geraakt werd door wat de profeet Nathan zei. „Als men alleen met het verstand overtuigd is, kan men dezelfde blijven en kan men zich afvragen of men aan het avondmaal mag gaan. Als het hart geraakt is en de schuld weg is, worden die vragen niet meer gesteld.”

