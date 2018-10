De Veluwehal in Barneveld is zaterdag de locatie voor de jaarlijkse ontmoetingsdag van Friedensstimme. Deze dag is live te volgen op RD.nl via onderstaande livestream.

Tijdens de ontmoetingsdag zullen onder meer evangelisten uit Rusland en Oezbekistan het woord voeren. Ook zal het Russisch-Duitse gemeentekoor ”Kierspe” optredens verzorgen.

Het ochtendprogramma start rond 10.30 uur.