De jaarlijkse ontmoetingsdag van Friedensstimme, zaterdag 5 oktober, is live te volgen via deze pagina. De Reformatorische Omroep verzorgt de uitzending.

Het ochtendprogramma begint om 10.30 uur vanuit de Veluwehal in Barneveld. Het middagprogramma start om 13.30 uur. Thema van de dag is ”Uw trouw is groot”.

Naast verschillende sprekers zal er ook een Russisch orkest spelen.