Ontmoetingsdag Ede: Wedergeboorte vanuit mens onmogelijk

„Een mens neemt niet zo gemakkelijk de toevlucht tot Christus. We nemen uit onszelf de toevlucht tot de vorst der duisternis.”

Dit zei ds. W. Roos, hersteld hervormd emeritus predikant uit Doornspijk, woensdag op de 39e ontmoetingsdag in Ede. De bijeenkomst in De Open Hof trok ongeveer 120 mensen.

Ds. Roos, die als eerste sprak, nam als tekst van zijn overdenking 1 Petrus 1:4, waar het gaat over een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. De predikant zei dat „de wedergeboorte van de kant van de mens onmogelijk is.”

Velen zeggen volgens ds. Roos tegenwoordig dat je de toevlucht tot Christus mag nemen als God je ontdekt aan jezelf. „Dat klinkt mooi, maar er klopt niets van. We nemen van onszelf de toevlucht tot de vorst der duisternis. Wedergeboorte betekent dat je de dood in moet en dat je dat niet wilt. Als God een mens aan zichzelf ontdekt, gaat Hij door tot het bittere einde: dat je berouw hebt en het ermee eens bent wat God doet. Dat doe je niet uit jezelf maar door Christus. Als je jezelf schuldig hebt bevonden, zegt de Heere: „Ik heb verzoening gevonden.” Als Jezus Christus in je leven geopenbaard is, ga je de erfenis zien.”

Hij verhaalde uit zijn eigen leven dat de Heere hem steeds meer aan zichzelf ontdekte en dat hij –een kort moment– de verlatenheid van God gevoeld heeft. „Het was ontzettend.” Daarna mocht hij op Christus zien.

Ontdekking

Ds. C. L. Onderdelinden, predikant van de oud gereformeerde gemeente te Rijssen, die sprak over Filippenzen 3:1-14, zei iets dergelijks. Hij vertelde dat hij voor de klas stond, 32 lesuren per week de Bijbel ter hand nam en de Naam van Jezus op zijn lippen had, maar dat hij Hem niet kende als zijn Zaligmaker.

„Alles wat aan Christus, is gans begeerlijk, maar dat weet je in de eerste gangen niet”, aldus de predikant. „Als de Heere je staande houdt en je aan je schuld ontdekt, wordt het een zaak van omkomen en verloren gaan, omdat je weet dat je niet kunt betalen en met lege handen staat. Je krijgt de schuld op je af en je weet niet hoe je ervan verlost moet worden. Door de ontdekking zie je dat je hele leven zonde is en dat het een wonder is als God omziet naar een mens die niet naar Hem gezocht heeft. Je leert dat er van al je goede werken niets overblijft en dat je alleen gered kunt worden door de gerechtigheid van Christus.”

Blijvende strijd

Ds. H. Zweistra, hersteld hervormd emeritus predikant te Urk, vertelde over de blijvende strijd in het leven van een christen. Hij deed dat aan de hand van Romeinen 7:14-25, waar Paulus schrijft over de strijd tussen het vlees en de geest. „Bij ogenblikken denk je dat je in de hemel bent en de zonden achter de rug hebt, maar een ogenblik later word je gevangengenomen onder de wet van de zonde.”

Die prikkelingen zijn er, aldus ds. Zweistra, „om de zonden voor ogen te plaatsen, daaraan te leren sterven en meer en meer gebruik te leren maken van Christus.”

Ds. A. Verschuure, predikant van de gereformeerde gemeente in Capelle aan den IJssel, mediteerde over Openbaring 12:12-14. „De wereld is voor Gods volk als een woestijn, maar in die woestijn wordt ze door God gevoed en onderhouden.”