Ontmoeting Oosterse patriarchen in Istanbul

De voormannen van de Oosters-Orthodoxe Kerk en van de Chaldeeuws-Katholieke Kerk hebben in Istanbul gesproken over de situatie van christenen in het Midden-Oosten.

Bartholomeüs, de orthodoxe patriarch van Constantinopel, en Sako, de Chaldeeuwse patriarch van Bagdad, ontmoetten elkaar dinsdag, meldt AsiaNews.

Sako drong erop aan vanwege de „dringende nood” te komen tot een gezamenlijke paasdatum van de kerken in het Midden-Oosten. Bartholomeüs erkende het belang van eenheid, maar wees op „obstakels.” Een daarvan is dat sommige orthodoxe gemeenten willen vasthouden aan de eigen paasdatum. Bartholomeüs waarschuwde voor verdeeldheid binnen de orthodoxe kerken vanwege dit thema.