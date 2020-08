Onrust over vervalste ‘evangeliën’ onder kopten

De Koptische Kerk in Egypte is eraan gewend geraakt dat van tijd tot tijd video’s of geschriften van radicale islamisten verschijnen waarin het christelijk geloof belachelijk wordt gemaakt. Via christelijke scholen en onderwijs zorgt de kerk zelf voor de correcte overdracht aan de jongere generaties, die de toekomst vormen.

Recentelijk werd de Koptische Kerk echter geconfronteerd met een fenomeen dat nieuw is en dat de kerkleiding verontrust. In toenemende mate worden er gratis boeken onder de kopten uitgedeeld die titels hebben die aan het Evangelie of de Bijbel doen denken. Deze titels dekken echter niet de lading. De inhoud van deze boeken blijkt volstrekt in tegenspraak met de geloofswaarheden in het Oude en Nieuwe Testament.

Boutros Halim, woordvoerder van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, heeft de kerkelijke autoriteiten opgeroepen om in te grijpen. Hij wijst erop dat de boeken bedrieglijke titels hebben, zoals ”Het Authentieke Evangelie van Christus”, die bedoeld zijn om de aandacht van de christenen te trekken. Halim stelt dat het doel lijkt te zijn om verwarring onder de christenen te zaaien. Het zou bovendien tot sociale spanningen kunnen leiden.

De boeken en teksten worden eveneens verspreid via sociale media. De vaak tot de verbeelding sprekende mystieke titels verbergen echter in werkelijkheid vervalste versies van de evangeliën. Zo is er een boek in omloop dat pretendeert dat het „een mystieke lezing” is van het Evangelie van de apostel Johannes.

Tot op heden is het de kerkleiding onduidelijk wie verantwoordelijk is voor dit verschijnsel, dat onder christenen onrust heeft verwekt. Op 11 juli publiceerde de Koptisch-Orthodoxe Kerk een verklaring waarin te lezen was dat de kerk de gelovigen waarschuwde „voor groeperingen waarvan de identiteit niet bekend is. Deze groeperingen hebben het gemunt op christenen. Ze bieden gratis boeken aan die vervalste versies van de evangeliën bevatten. De kerk veroordeelt deze valse geschriften die met titels zoals ”Het Evangelie van de Messias” proberen om de lezer te verleiden.”

Ook de Koptische Kerk werd geraakt door de coronapandemie. De kerk zag zich genoodzaakt om officieel de „valse geruchten” te ontkennen die beweerden dat de koptische paus Tawadros II geveld zou zijn door het coronavirus.

Religieus toerisme vormt een belangrijke inkomstenbron voor de Koptische Kerk, die daarom ook in financieel opzicht leed onder de coronacrisis. Veel toeristen bezoeken het land vanwege koptische heiligdommen. Het klooster van Sint-Catharina, dat in de Sinaï op de hellingen van de Horeb werd gebouwd, vormt een belangrijke toeristische trekpleister. Het klooster werd in 2002 op de Werelderfgoedlijst van Unesco opgenomen vanwege de Byzantijnse architectuur en de talloze oude en kostbare manuscripten.

Vele tienduizenden pelgrims bezoeken jaarlijks dit klooster. De Egyptische autoriteiten besloten daarom onlangs om in deze regio projecten te ontwikkelen die de komst van pelgrims naar het Sint-Catharinaklooster moeten bevorderen. Een van deze projecten betreft de aanleg van een vliegveld in het gebied. Dit moet het in de toekomst mogelijk maken dat christelijke pelgrims uit de hele wereld rechtstreeks naar de regio kunnen reizen zonder eerst een overstap te maken in Caïro.

Het Sint-Catharinaklooster maakte ook voor de coronacrisis zware tijden mee. In 2014 bijvoorbeeld werden de monniken van dit klooster geconfronteerd met merkwaardige beschuldigingen die werden geuit door de Egyptische ex-generaal Ahmed Ragai Attiya. Deze ex-generaal beweerde onder meer dat de monniken hun klooster hadden veranderd in een gebied dat werd bezet door Griekenland en de Europese Unie. Enkele salafistische groeperingen in Egypte maakten hier gebruik van door de monniken te beschuldigen van een geheime samenwerking met de Israëlische Mossad. Ze zouden daarom een risico vormen voor de Egyptische veiligheid.