Onrust in Nairobi na aanval op kerken

In de Keniaanse hoofdstad Nairobi zijn vorige week donderdag 7 kerken aangevallen en 138 jongeren opgepakt.

Dat meldde Open Doors, een organisatie die opkomt voor vervolgde christenen, woensdag.

De onrust ontstond afgelopen donderdag toen politieagenten een debat van moslims in de wijk Kiamaiko in Nairobi stil lieten leggen en apparatuur confisqueerden. Dit gebeurde na een melding van geluidsoverlast. Hierop reageerden moslimjongeren woedend. Ze hielden een demonstratie en vielen zeven kerken aan waar ze diverse vernielingen pleegden. Ook staken ze huizen en auto’s van christenen in brand. In de chaos werd een moslim doodgeschoten. Het is nog niet duidelijk wie dit heeft gedaan. Ook raakte een onbekend aantal christenen gewond.

Op vrijdagavond werden 23 moslimjongeren en 115 christelijke jongeren gearresteerd. Ze zijn aangeklaagd voor het veroorzaken van onrust in Kiamaiko.

De sfeer in de wijk blijft gespannen en verschillende christelijke gezinnen zijn weggevlucht. Ze vrezen voor acties van moslims, die de dood van een van hen willen wreken.