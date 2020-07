Online tijdmachine voert terug naar oud Delfshaven

Met ingang van augustus is het mogelijk een digitale tijdreis te maken naar het Delfshaven van 1620, het jaar waarin de Pilgrim Fathers uit Rotterdam vertrokken.

Het project heet TimeTransit Delfshaven online. Met een smartphone of een computer kunnen gebruikers aan de hand van 5D-technologie rondkijken in het Delfshaven van de zeventiende eeuw. De initiatiefnemer van TimeTransit, Stichting Verborgen Stad, spiegelt levensverhalen van huidige bewoners van Delfshaven aan die van bewoners uit de zeventiende eeuw.

De website timetransit.nl is vanaf 2 augustus te bezoeken en de app TimeTransit Delfshaven is te downloaden via App Store of Google Playstore.