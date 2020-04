Online met catechisanten Bunyan lezen

Door de coronacrisis is samenkomen met catechisanten niet mogelijk. Catechiseermeesters zien echter online mogelijkheden. Ds. G. Clements leest elke maandagavond met zijn catechisanten ”De Christenreis” van Bunyan, digitaal.

„Catechese is een belangrijke taak van de kerk”, zegt ds. Clements, predikant van de gereformeerde gemeente te Gouda. „Mozes zei al: „En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit.” Die opdracht wil ik in deze weken niet zomaar loslaten. Jongeren zitten nu veel thuis. Het biedt een goede gelegenheid om met hen De Christenreis te lezen.”

Vanwaar de keuze voor De Christenreis?

„In dit boek gaat het over een stad die wankelt en een stad die eeuwig blijft. In deze weken beseffen velen dat de stad van deze wereld wankelt. Er zijn de laatste jaren veel andere tekenen van het einde der dagen voelbaar. Het bijzondere van De Christenreis is dat het niet in mineur blijft steken, want er is een stad die vaste fundamenten heeft. Ik merk op catechisatie dat jongeren willen weten hoe de weg loopt naar die stad. Bunyan vertelt precies hoe dat gaat. Het is een smalle weg waar voor ons hoogmoedig hart geen ruimte overblijft. Het is ook een rechte weg. Christus zegt: „Ik ben de Weg.” Het is aangenaam om in deze veelbewogen tijd daar met catechisanten over te spreken.”

Ds. Clements maakt voor deze uitzendingen gebruik van dezelfde camera die op zondag de erediensten voor de gemeenteleden thuis zichtbaar maakt. „De opzet van de avond is vrij eenvoudig. Mijn zus Cora leest een passage uit De Christenreis voor, waarna ik een korte uitleg geef. Daarna kunnen de catechisanten vragen stellen. De vragen stromen binnen op een scherm. Cora leest de vragen voor en ik probeer die te beantwoorden.”

Hoe zijn de reacties?

„De eerste reacties zijn verblijdend. In veel gezinnen zitten de catechisanten samen met hun ouders te luisteren. Ik krijg de indruk dat de meeste leden de uitzending volgen. De ouders hebben deze weken heel hun gezin thuis omdat de scholen gesloten zijn. Dit helpt hen om over de wezenlijke dingen met hun kinderen bezig te zijn. Veel catechisanten stuurden de volgende dag appjes of mailtjes om te laten weten dat zij dit waarderen.”

Adriaan den Ouden (20 jaar, pabo-student) is een van de catechisanten die de onlinecatechese van ds. Clements volgt. „Ik dacht eerst even: huh, online catechiseren? Maar het is echt waardevol. Er wordt een stukje uit De Christenreis voorgelezen, waarna de dominee er een uitleg bij geeft. Vervolgens mogen we vanuit huis vragen stellen. Dat mag gaan over het boek van Bunyan, maar ook over de preek van zondag. Iemand vroeg bijvoorbeeld iets over de betekenis van de naam ”christen”, maar ook over Judas, die zondag in de preek werd genoemd. Een catechisant vroeg hoe het kon dat Judas zelfmoord pleegde, terwijl hij toch berouw had. Voor mij is het duidelijk dat in deze tijd online catechiseren heel zinvol is.”

Marjolein van Braak (19 jaar, student technische natuurkunde) volgt de onlinecatechese in Gouda ook. „Ik vind dit een prima initiatief. We zitten nu toch veel thuis en we hebben de tijd. Het is goed om met de Bijbel bezig te zijn. Het boek De Christenreis kende ik al, want mijn moeder had het ons al eens voorgelezen. Het is een prachtig boek, waarin Bunyan beeldend over het geloof schrijft. Toch is hij ook heel praktisch en verwijst hij vaak concreet naar teksten in de Bijbel. Je mag ook vragen stellen. Dat heb ik zelf nog niet gedaan. In een catechisatiegroep zit je met jongeren bij elkaar, maar nu luisteren er een paar honderd gemeenteleden mee. Dan stel je minder gauw een vraag.”

Bij de online catechese van ds. G. Clements leest zijn zus, Cora Clements, voor uit De Christenreis. Welke plaats neemt Bunyan opeens in de catechisatieles in? „Het was in Gouda al de gewoonte om bij de catechese ook De Christenreis te bespreken. Het verhaal laat zonder omwegen zien hoe de weg van de christen door deze wereld loopt. Daar is in deze tijd behoefte aan. Het is mooi dat er op deze manier ruimte komt voor verdere uitleg. De teksten die ik voorlees, sluiten aan bij de inleiding. Catechisanten kunnen vragen stellen, maar het zou nog mooier zijn als ze ook de gelegenheid zouden krijgen om antwoord te geven of te reageren op wat er gezegd wordt. Dat zou de catechisatieles nog interactiever maken.”