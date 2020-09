„Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.”

1 Timotheüs 1:15

De genade van God gaat de menselijke hoop en verwachting zo ver te boven dat ze vaak niet wordt geloofd, zo begon Chrysostomus eeuwen geleden een preek over deze tekst. En het is nog steeds waar. Dat had ook Paulus ervaren toen de Heere hem stilzette op de weg naar Damascus. Vol verwondering schrijft hij aan Timotheüs dat aan Hem –die een godslasteraar, vervolger en verdrukker was– barmhartigheid is geschied. Op de weg naar Damascus werd hem alles wat hij geestelijk dacht te bezitten –al zijn eigen gerechtigheid– uit handen geslagen. De Heere liet hem zien dat hij de grootste van alle zondaren was. Maar in plaats van dat hij God in Zijn toorn ontmoette, ontmoette hij Hem in Zijn genade. Paulus leerde dat de Jezus die hij vervolgde de Zoon van God is, gekomen om zondaren zalig te maken. Geconfronteerd met zijn torenhoge zonde leerde hij de nog diepere liefde van Jezus kennen voor het verlorene. „Ik voor u, Paulus…” Vanaf dat moment leefde Paulus van genade. Nooit kwam Paulus uitgedacht, uitgepraat of uitgepreekt over de ongelooflijke genade die hem te beurt was gevallen.

Uitroeptekens

Ik stel me zo voor dat –als dat toen had gekund– Paulus deze tekst in zijn brief aan Timotheüs met rood potlood had onderstreept of voorzien had van veel uitroeptekens. Ook vandaag mogen we hier wel uitroeptekens bij zetten. De kern van het Evangelie, dat de Heere zondaren zalig maakt en de goddeloze rechtvaardigt, is ongelooflijk. De kern van het Evangelie, dat Jezus Christus de dood wilde ingaan opdat zondaren zouden leven, is ongelooflijk. Dat aan uitgerekend zo iemand als Paulus barmhartigheid is geschied, is ongelooflijk.

Gij alleen

Dit Evangelie is zo ongelooflijk dat wij al snel de neiging hebben het iets aan te passen. We leren dat God de berouwvolle of de bekommerde zondaar zalig maakt. Zo wordt het Evangelie iets begrijpelijker, iets logischer. Bovendien kun je dan ‘aan de slag’ door je zonden zo ijverig in te leven dat God toch eigenlijk niet meer om je heen kan. Maar doen we dan niet precies wat de oude Saulus deed? Hebben we het Evangelie dan wel echt begrepen? „Niet het offer dat ik breng,/ niet de tranen die ik pleng,/ schoon ik ganse nachten ween,/ kunnen redden, Gij alleen.”

Voor velen die zelf denken wat bereikt te hebben, is dit Evangelie enorm ergerlijk. Daarom wordt het door velen ook niet geloofd. Voor al degenen die net als Paulus ontdekt hebben de grootste van de zondaren te zijn, is dit Evangelie bevrijdend. Wat moet u dan doen? Wachten tot u net als Paulus midden op de weg stilgezet wordt? Nee! Er maar één ding wat u kunt doen: in geloof buigen voor dit Evangelie en u aan de Heere Jezus vastklemmen. Van één ding mag u zeker zijn: dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat woord is getrouw en het waard om aangenomen te worden. Dan raak je net als Paulus nooit uitgedacht over deze ongelooflijke genade.